Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:01 AM IST

    ഓപറേഷൻ സിന്ദൂർ; ധീര ജവാന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആദരം

    16 ബി.എസ്.എഫ് ജവാന്മാർക്ക് ധീരതക്കുള്ള മെഡൽ
    Operation Sindoor
    ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താനെതിരായ ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ അസാമാന്യ പോരാട്ടവീര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച 16 അതിർത്തി രക്ഷാ സേന (ബി.എസ്.എഫ്) ജവാന്മാർക്ക് ധീരതക്കുള്ള മെഡൽ.

    ശത്രുവി​െന്റ നിരീക്ഷണ കാമറകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തലേന്ന് മെഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് 2,290 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ബി.എസ്.എഫ് ആണ്.

    പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ രണ്ട് ബി.എസ്.എഫ് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഏഴുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    പാക് ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഇടതുകാൽ നഷ്ടമായ സബ് ഇൻസ്​പെക്ടർ വ്യാസ് ദേവ്, കോൺസ്റ്റബിൾ സുദ്ധി രാഭ, അസി. കമാൻഡന്റ് അഭിഷേക് ശ്രീവാസ്തവ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് പുരസ്കാരം. വീരമൃത്യുവരിച്ച സബ് ഇൻസ്​പെക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇംതിയാജ്, കോൺസ്റ്റബിൾ ദീപക് ചിങ്ങഖം എന്നിവർക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് മെഡൽ സമ്മാനിക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആകെ 124 സൈനികർക്കാണ് ധീരതക്കുള്ള ​സേന മെഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    ഒമ്പത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീർ ചക്ര പുരസ്കാരം

    ന്യൂഡൽഹി: ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ ഭാഗമായ സൈനികരിൽ 36 പേർക്ക് ധീരതക്കുള്ള സേനാ മെഡൽ. പാക് തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായ ഒമ്പത് വ്യോമ സേന ഉ​ദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ധീരതക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ വീർ ചക്ര ലഭിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ശൗര്യ ചക്ര ബഹുമതിയും മറ്റു 26 ​പേർക്ക് വായുസേന മെഡലും ലഭിച്ചു.

    TAGS:bravery awardIndia NewsBorder Security ForceOperation Sindoor
    News Summary - Medal for bravery awarded to 16 Border Security Force (BSF) in Operation Sindoor
