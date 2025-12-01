Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഗുരുദ്വാരക്ക് സമീപം...
    India
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 7:49 AM IST

    ഗുരുദ്വാരക്ക് സമീപം മാംസം; മതസാഹോദര്യം തകർക്കാൻ മനപ്പൂർവം ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    Police Officer
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: യു.പിയിലെ മീററ്റിന് സമീപം ഗുരുദ്വാരക്ക് സമീപം മാസം കൊണ്ട് ഇട്ടു. താപ്പർ നഗറിലെ ഗുരുദ്വാരക്ക് സമീപമാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. നിരവധി പേരാണ് ഗുരുദ്വാരക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് മാംസം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് തടിച്ചു കൂടിയത്.

    സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയുഷ് വിക്രം സിങ്ങും സർക്കിൾ ഓഫീസർ നവീന ശുക്ലയും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. മാംസം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു.

    പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മതസൗഹാർദം തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സി.സി.ടി.വി കാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരോ പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരോ ആക്രമണത്തിന് പിന്നി​ലില്ലെന്നാണ് നിഗമനമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, പ്രദേശത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി കൂടുതൽ പൊലീസ് സംഘത്തെ വിനയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പിന്തുണയും പ്രദേശത്ത് സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:meatGurudwaraIndia News
    News Summary - Meat near Gurudwara; Police say it was done intentionally to disrupt religious brotherhood
    Similar News
    Next Story
    X