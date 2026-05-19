വിവരമില്ലാത്ത എൻ.‌ജി.‌ഒ.കളുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച് ഇന്ത്യയെ വിമർശിക്കുന്നു; മോദിയുടെ മൗനത്തിൽ നോർവീജിയൻ മാധ്യമങ്ങളെ പഴിച്ച് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി

വിവരമില്ലാത്ത എൻ.ജി.ഒ.കളുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച് ഇന്ത്യയെ വിമർശിക്കുന്നു; മോദിയുടെ മൗനത്തിൽ നോർവീജിയൻ മാധ്യമങ്ങളെ പഴിച്ച് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചും പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചോദ്യമുന്നയിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ക്ഷുഭിതനായി വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി സിബി ജോർജ്ജ്. "വിവരമില്ലാത്ത എൻ.ജി.ഒ.കൾ" പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചതിനുശേഷം പലരും ഇന്ത്യയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നോർവീജിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ ചോദ്യം അവഗണിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയത്.
"ഇവിടെ എത്ര വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം എത്ര ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസുകൾ വരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് ഭാഷകളിലുമായി കുറഞ്ഞത് 200 ടിവി ചാനലുകളെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ചില ദൈവനിഷേധികളായ, അജ്ഞരായ എൻ.ജി.ഒ.കൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവർ വായിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ആറിലൊന്നാണ് നമ്മൾ, പക്ഷേ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആറിലൊന്നല്ല. ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒരു ഭരണഘടന നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് നമുക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
"നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "1947-ൽ, നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ നൽകി. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി, അവർ സ്വയം വിജയിച്ചു. എനിക്കറിയാവുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും, ഇന്ത്യ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞങ്ങൾ സമത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഗവൺമെന്റ് മാറ്റാനുള്ള അവകാശം, വോട്ടവകാശം. അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അതിൽ വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിന്റെ വീഡിയോ നോർവീജിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഹെല്ലെ ലിംഗ് എക്സിൽ പങ്കിട്ടിരുന്നു. "ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്റെ ചോദ്യം സ്വീകരിക്കില്ല, അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല," അവർ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രരായ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാത്തതെന്താണ്" എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തക ഉച്ചത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register