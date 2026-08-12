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    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 11:45 AM IST

    ‘അതിർത്തിയിലെ സമാധാനമാണ് ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം’: അരുണാചലിലെ തർക്ക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രതികരിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം

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    വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജെയ്‌സ്വാൾ

    ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തിയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും തർക്കങ്ങളുണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം. അതിർത്തി മേഖലകളിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷവും ക്രമസമാധാന നിലയുമാണ് ഇന്ത്യ-ചൈന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തിയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളും തെറ്റായ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള നയതന്ത്ര-സൈനിക ചാനലുകൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ധാരണയിലെത്തിയതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജെയ്‌സ്വാൾ അറിയിച്ചു.

    അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ലയിലുള്ള ടാക്‌സിൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ തമ്മിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആഗസ്റ്റ് 6-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള കൂടിയാലോചനാ സമിതിയുടെ (WMCC) 36-ാമത് യോഗത്തിലും ഇന്ത്യ ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് ഉന്നയിച്ചത്. യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ സമാധാനവും ശാന്തതയും നിലനിർത്താതെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനയെ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ചു.

    അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ 27 സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ പുതിയ ഔദ്യോഗിക പേരുകൾ നൽകിയതിനെ എതിർത്ത ചൈനയുടെ നടപടിയെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പൂർണമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഭാഗമാണെന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത സത്യമാണെന്നും, ചൈനയുടെ ഏതൊരു അവകാശവാദത്തിനും ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. 2017 മുതൽ അരുണാചലിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ പേരുകൾ നൽകാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയന്ത്രണരേഖയിലുള്ള സ്വന്തം പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക നാമകരണം നടത്തിയത്.

    2020-ലെ ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിലുണ്ടായ അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് പതിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2024 ഒക്ടോബറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ മുൻനിര സൈനികരെ പിൻവലിക്കുകയും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകളും കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്രയും പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചുവടുവെപ്പുകൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും, അതിർത്തിയിൽ പൂർണമായ സൈനിക പിന്മാറ്റം സാധ്യമാകാതെ സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുമായി മാത്രം മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ.

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    TAGS:Ministry of External AffairsIndia china borderLine of actual controlChinaArunachal Pradesh
    News Summary - അരുണാചലിലെ തർക്ക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രതികരിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം
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