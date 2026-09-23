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    മാതെരാൻ ടോയ് ട്രെയിൻ പാതയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ; റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മണ്ണ് മൂടി

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    Matheran Toy Train Landslide
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    മുംബൈ : മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മാതെരാനിലേക്കുള്ള നെരാൽ-മാതെരാൻ ടോയ് ട്രെയിൻ പാതയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മണ്ണും കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകളും വീണ് പൂർണ്ണമായും മൂടിയ നിലയിലാണ്. റായ്ഗഡ് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും കാരണമായതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

    മാതെരാൻ പാതയിലെ വാട്ടർ പൈപ്പ് സ്റ്റേഷന് ഏകദേശം 134 മീറ്റർ മുകളിലുള്ള 'കാട്യാവർച്ച ഗണപതി' പ്രദേശത്തിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വൻതോതിൽ മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിലൂടെയുള്ള റെയിൽ ഗതാഗത മാർഗ്ഗം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. മഴക്കാലത്തെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ മുൻനിർത്തി നെരാലിനും മാതെരാനുമിടയിലുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റെയിൽവേ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ 15-ഓടെ ഈ വർഷത്തെ ടോയ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി പുനരാരംഭിക്കാൻ റെയിൽവേ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

    നിലവിൽ ട്രാക്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണും കല്ലുകളും നീക്കം ചെയ്ത് പാത പഴയപടിയാക്കാനുള്ള അടിയന്തര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മാതെരാൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ മധ്യത്തോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാക്കിന്റെ സുരക്ഷയും ബലവും പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും, അതിനായുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Matheran Toy Train Landslide
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