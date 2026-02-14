Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘മു​ന്നി​ൽ കി​ണ​റും...
    India
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 10:25 PM IST

    ‘മു​ന്നി​ൽ കി​ണ​റും പി​ന്നി​ൽ കി​ട​ങ്ങും എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങു​ന്നു’; വ്യാപാര കരാറിനെ കടന്നാ​ക്രമിച്ച് വീണ്ടും രാഹുൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മു​ന്നി​ൽ കി​ണ​റും പി​ന്നി​ൽ കി​ട​ങ്ങും എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങു​ന്നു’; വ്യാപാര കരാറിനെ കടന്നാ​ക്രമിച്ച് വീണ്ടും രാഹുൽ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നെ വീ​ണ്ടും ക​ട​ന്നാ​​ക്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, ക​ള​വു​പ​റ​ഞ്ഞ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രു​ത്തി ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും വ​സ്ത്ര​ക്ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​രെ​യും വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം പ​ര​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രു​ത്തി മേ​ഖ​ല​യെ​യും വ​സ്ത്ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മു​റി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് യു.​എ​സ് ക​രാ​റി​നെ​തി​രെ ദേ​ശ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും വി​ഡി​യോ​യും വ​ഴി വീ​ണ്ടും ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​സ്ത്ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് തീ​രു​വ പൂ​ജ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 18 ശ​ത​മാ​നം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ​യാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ​കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി ക​ള​വാ​ണെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ​രു​ത്തി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന് ഈ ​വ​ലി​യ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽനി​ന്ന് പ​രു​ത്തി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​രു​ത്തി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കു​റ​ക്കാ​നോ നി​ർ​ത്താ​നോ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കും. ഈ ​ന​യം ഇ​ന്ത്യ​യെ ഒ​രു കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യു.​എ​സ് പ​രു​ത്തി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്താ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​രു​ത്തി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​സ്ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല ത​ക​രും. ‘മു​ന്നി​ൽ കി​ണ​റും പി​ന്നി​ൽ കി​ട​ങ്ങും’ എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.എസിലേക്കുള്ള 50 ശതമാനം കയറ്റുമതിയും പൂജ്യം തീരുവയിലെന്ന് കേന്ദ്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യെ കു​റി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത പ​ക്വ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത നേ​താ​വാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ​ന്നും യു.​എ​സ് ക​രാ​റി​നെ കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ര​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ. യു.​എ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ജ്യം തീ​രു​വ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ബാ​ക്കി 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള 18 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ന​മ്മോ​ട് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ചൈ​ന, വി​യ​റ്റ്നാം, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, മ​ലേ​ഷ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​വും ഗോ​യ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, ബ്രി​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​സ്ത്ര ക​യ​റ്റു​മ​തി പൂ​ജ്യം തീ​രു​വ​യി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rahul GandhiUS India trade deal
    News Summary - 'Master at telling lies': Rahul slams PM Modi over India-US trade deal
    Similar News
    Next Story
    X