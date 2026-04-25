    date_range 25 April 2026 6:54 PM IST
    date_range 25 April 2026 6:54 PM IST

    ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടുത്തം; തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി അഗ്നിശമന സേന

    ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജ്യോതി നഗറിൽ ടെന്‍റ് ഗോഡൗണിനു തീപിടിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് ജയ് ദുർഗ വെയർഹൗസിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.

    ഏകദേശം ഒരേക്കറിൽ കവിഞ്ഞ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഗോഡൗണായതിനാൽ തീയണക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഫയർ ട്രക്കുകൾ വേണ്ടി വന്നതായും നിലവിൽ തീ നിയന്ത്രണ വിദേയമാണെന്നും 23ഓളം ഫയർ ടെന്‍ററുകൾ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഫയർ ഓഫീസർ എം.കെ ചതോപാധ്യായ പറഞ്ഞു.

    TAGS:New Delhifire brigadeFire breaks outLatest News
    News Summary - Massive fire breaks out in godown in New Delhi; Fire brigade brings fire under control
    Similar News
    Next Story
