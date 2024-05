മുംബൈയിൽ പൊടിക്കാറ്റ്; നിരവധി അപകടങ്ങൾ; കൂറ്റൻ പരസ്യ ബോർഡ് പെട്രോൾ പമ്പിന് മുകളിലേക്ക് വീണു

മുംബൈ: കനത്ത പൊടിക്കാറ്റിലമർന്ന് മുംബൈ. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മഴക്ക് പിന്നാലെയാണ് മുംബൈയിൽ പൊടിക്കാറ്റ് വീശിയത്. ഘട്‌കോപ്പർ, ബാന്ദ്ര കുർള, ധാരാവി മേഖലകളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായി.



ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കനത്ത കാറ്റിൽ കൂറ്റൻ പരസ്യ ബോർഡുകൾ മറിഞ്ഞുവീണും മറ്റും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളുണ്ടായി. ട്രെയിൻ, മെട്രോ, റോഡ് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. വ്യാപകമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

First Dubai, then Soudi Arabia , then Delhi and now Mumbai. Mumbai will remember this day. Day of Massive Dust Storm with Blinding Rains. Lots of incidents in the city. Some visuals of the day across Mumbai #Duststorm #MumbaiRains pic.twitter.com/QdCU3sCtPc