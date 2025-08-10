Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    10 Aug 2025 10:41 PM IST
    10 Aug 2025 10:41 PM IST

    അസമിലെ കൂട്ടകുടിയിറക്കൽ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ

    അസമിലെ കൂട്ടകുടിയിറക്കൽ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ
    ഗു​വാ​ഹ​തി: അ​സ​മി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ത വ​ന​ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ലെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ബം​ഗാ​ളി വം​ശ​ജ​രാ​യ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​മാ​യി കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ. അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​മി കൈ​യേ​​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ വീ​ടും വൈ​ദ്യു​തി​യു​മ​ട​ക്കം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി എ​ത്തി​ച്ച​വ​രാ​ണ് നി​ർ​ദ​യം പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​നു ശേ​ഷം മാ​ത്രം പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​ത് കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ലു​ക​ളാ​ണ് ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ ന​യി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​സ​മി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി വ​ഴി​യാ​ധാ​ര​മാ​യി.

    ‘‘ഈ​യി​ടെ ന​ട​ന്ന കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ൾ കൈ​​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ല്ല. അ​പ്പ​ർ അ​സ​മി​ൽ പു​തി​യ ആ​ഖ്യാ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യ് വി​ജ​യി​ച്ച​തും പി​റ​കെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​കം അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​ ന​ൽ​കി​യ​തും അ​പ്പ​ർ അ​സം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഗൗ​ര​വ് അ​നു​കൂ​ല ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു’- പ്ര​മു​ഖ ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​ൻ ന​വ​നി​ൽ ബ​റു​വ പി.​ടി.​ഐ​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ വ​ഴി ‘ഹി​ന്ദു- മു​സ്‍ലിം ആ​ഖ്യാ​നം’ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ‘മി​യ​വി​രു​ദ്ധ’ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. 2026 മാ​ർ​ച്ചി​നു ശേ​ഷം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഇ​ത്ത​രം കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ലു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് കാ​ര്യ​മാ​യി ​കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലെ​ന്നും ബ​റു​വ പ​റ​യു​ന്നു. ‘മി​യ’ എ​ന്ന പ​ദം അ​സ​മി​ലെ ബം​ഗാ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​വ​ര​ത്ര​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക പ​തി​വാ​ണ്.

    ക​ടു​ത്ത ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹാ​ൻ​ഡി​ക് ഗേ​ൾ​സ് കോ​ള​ജ് അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ പ​ല്ല​വി ഡെ​ക പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ റെം​ഗ്മ സം​ര​ക്ഷി​ത വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം 1400 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് 2200 ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും. ഇ​വ​യ​ത്ര​യും വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ച് സ്ഥി​ര താ​മ​സ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​ന്താ​നു ബൊ​ർ​താ​കു​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    Assam Election Comision eviction
