വിവാഹിതർക്കും വിവാഹമോചിതർക്കും ആധാർ വിവരങ്ങൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കാം; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം

വിവാഹിതർക്കും വിവാഹമോചിതർക്കും ആധാർ വിവരങ്ങൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കാം; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഡിജിറ്റൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് ആധാർ കാർഡ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതു മുതൽ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നത് വരെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ആധാർ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ വിവാഹത്തിനെയോ വിവാഹമോചനത്തെയോ തുടർന്ന് പേരോ സ്ഥാനപ്പേരോ മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വിവാഹത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം ഭർത്താവിന്റെ പേരോ സ്ഥാനപ്പേരോ ചേർക്കാനോ വിലാസം മാറ്റാനോ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിനായി വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖയായി നൽകാം. സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ നൽകുന്ന വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേരും വിലാസവും തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാന രേഖയാണ്. ഇതിൽ അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കും. ഫോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേരും ഫോട്ടോയുമുള്ള മറ്റൊരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം പേരോ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുടുംബപ്പേരോ തിരികെ ആധാറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവർ കോടതിയുടെ വിവാഹമോചന ഉത്തരവ് തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അംഗീകൃത ആധാർ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ ഔദ്യോഗിക യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ പോർട്ടൽ വഴിയോ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ലഭിക്കുന്ന യു.ആർ.എൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാം. രേഖകളിൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഭാവിയിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലോ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങളിലോ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
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