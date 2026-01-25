Begin typing your search above and press return to search.
    ടുള്ളി: ഇന്ത്യയെ കണ്ട പത്രപ്രവർത്തകൻ

    ടുള്ളി: ഇന്ത്യയെ കണ്ട പത്രപ്രവർത്തകൻ
    മാ​ർ​ക്ക് ടു​ള്ളി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ​കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച്, കൗ​മാ​രം വ​രെ ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ ജീ​വി​ച്ച് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​യും പ​റ​ഞ്ഞും പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച മാ​ർ​ക് ടു​ള്ളി. 1935ൽ ​ടോ​ളി​ഗ​ഞ്ചി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ച മാ​ർ​ക്കി​ന് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ക​ർ​മ​പ​ഥ​മേ​റി​യ​ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു കൗ​തു​കം. രാ​ജ്യ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​ക്ഷി​യാ​യി മാ​ർ​ക് ടു​ള്ളി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബ്രി​ട്ട​ൻ നൈ​റ്റ്പ​ദ​വി ന​ൽ​കി​പ്പോ​ഴും ആ ​നാ​ടി​നെ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​മാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യെ​​പ്പോ​ലെ തെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള ആ​കാ​ശം ബ്രി​ട്ട​നി​ലി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പു​രോ​ഹി​ത​നാ​കാ​നാ​ണ് ആ​ദ്യം ടു​ള്ളി പ​ഠി​ച്ച​ത്. കേം​ബ്രി​ഡ്ജി​ലെ ട്രി​നി​റ്റി കോ​ളേ​ജി​ലെ ദൈ​വ​ശാ​സ്ത്ര കോ​ഴ്‌​സി​ന് ശേ​ഷം ലി​ങ്ക​ൺ തി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ധി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത് മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സെ​മി​നാ​രി​യു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്കം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പു​രോ​ഹി​ത​നാ​കാ​നു​ള്ള പ​ഠ​നം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 1964ൽ ​ബി.​ബി.​സി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് ലേ​ഖ​ക​നാ​യി ടു​ള്ളി​യെ അ​യ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​ബ​ഹു​ല​മാ​യി പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​രി​യ​റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഫ്ര​ഞ്ച് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യാ​യ ‘ഫാ​ന്റം ഇ​ന്ത്യ‘ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല​ക്കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 69ൽ ​ടു​ള്ളി​യെ ല​ണ്ട​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു.

    71ൽ ​തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ത​ല​വ​നാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ​ത്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മൊ​ത്തം ചു​മ​ത​ല​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ബി.​സി റേ​ഡി​യോ​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് യു​ദ്ധം, അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി ഭൂ​ട്ടോ​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ, ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വ​ധം, സി​ഖ് വി​രു​ദ്ധ ക​ലാ​പം, രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വ​ധം, ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 1975ൽ ​ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യെ ചെ​റു​ത്ത​തി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ​ജോ​ലി​യി​ൽ വി​ല​ക്കും വ​ന്നു.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​റും പ​ഞ്ചാ​ബ് പ്ര​ശ്ന​വും ആ​യി​രു​ന്നു ടു​ള്ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘അ​മൃ​ത്സ​ർ: മി​സി​സ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന യു​ദ്ധ‘​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​യം. പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യ സ​തീ​ഷ് ജേ​ക്ക​ബു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം എ​ഴു​തി​യ​ത്. ബി.​ബി.​സി അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് 94ൽ ​സ്ഥാ​പ​നം വി​ടു​ന്ന​ത്. ബി.​സി.​സി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ടു​ത്ത പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​യാ​ണ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പു​ക​ച്ച് ചാ​ടി​ച്ച​തെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ജോ​ൺ ബ​ർ​ട്ടി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ബി.​ബി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഭ​യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ടു​ള്ളി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ബി.​സി 4ൽ ​ആ​ത്മീ​യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘സം​തി​ങ് അ​ണ്ട​ർ​സ്റ്റു​ഡ്’ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി ഏ​റെ​ക്കാ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു. ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ നി​രീ​ക്ഷ​ക​നാ​യും ടു​ള്ളി പി​ന്നീ​ട് മാ​റി.

