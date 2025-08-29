Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:54 PM IST

    മറാത്ത സംവരണം; ജാരൻഗി നിരാഹാരത്തിൽ

    മറാത്ത സംവരണം; ജാരൻഗി നിരാഹാരത്തിൽ
    മനോജ് ജാരൻഗി സമരപ്പന്തലിൽ

    മുംബൈ: മറാത്ത സംവരണ പ്രസ്ഥാന നേതാവ് മനോജ് ജാരൻഗി ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ആസാദ് മൈതാനിയിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിൽ. സമുദായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    മറാത്തകൾക്ക് ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽ 10 ശതമാനം സംവരണം വേണമെന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. എല്ലാ മറാത്തകളെയും കുൻബികളായി അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സർക്കാർ ജോലികളിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംവരണം നേടാൻ കഴിയുമെന്നുമാണ് സമരക്കാർ പറയുന്നത്. മറാത്ത മേഖലയിലെ നിരവധി എം.പിമാരും എം.എൽ.എമാരും ജാരൻഗിയെ സന്ദർശിച്ചു. ജാരൻഗിയുമായി സംസാരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ജരാഗൻഗിക്ക് പിന്തുണയുമായി ആസാദ് മൈതാനിയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:Maratha quota protestManoj Jarange
    News Summary - Maratha quota protest: Manoj Jarange begins hunger strike
