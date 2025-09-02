Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    2 Sept 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:24 PM IST

    മറാത്തകൾക്ക് സംവരണമായി; മനോജ് ജാരൻഗി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

    മറാത്തകൾക്ക് സംവരണമായി; മനോജ് ജാരൻഗി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു
    മും​ബൈ: മ​റാ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കു​ൻ​ബി ജാ​തി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് മ​നോ​ജ് ജാ​ര​ൻ​ഗി നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി മ​ന്ത്രി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ വി​ഖെ പാ​ട്ടീ​ൽ ആ​സാ​ദ് മൈാ​നി​യി​ലെ​ത്തി ജാ​ര​ൻ​ഗി​ക്ക് പ​ഴ​ച്ചാ​ർ ന​ൽ​കി.

    സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ദി​വ​സ​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. കു​ൻ​ബി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​റാ​ത്ത സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ.​ബി.​സി സം​വ​ര​ണം ല​ഭി​ക്കും. നേ​ര​ത്തേ, മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്ക​കം ആ​സാ​ദ് മൈ​താ​നം ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന് ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​റാ​ത്ത സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് 10 ശ​ത​മാ​നം ഒ.​ബി.​സി സം​വ​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    അതേസമയം, മനോജ് ജാരൻഗിക്കെതിരെ ബോംബെ ഹൈകോടതി രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നു. നാല് ദിവസമായി തുടരുന്ന സമരം ഒട്ടും സമാധാനപരമാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര ഗുഗെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്, ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ തെരുവുകളും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ബന്ദിയാക്കിയുള്ള സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സമരം മുംബൈ നഗരത്തെ പൂർണമായും സ്തംഭിപ്പിച്ചതായി നിരീക്ഷിച്ച കോടതി സമരക്കാരെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തെരുവിൽനിന്ന് മാറ്റാൻ സർക്കാറിനോട് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

