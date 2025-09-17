Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 11:30 PM IST

    താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാവോവാദികൾ

    CPI (Maoist)
    Listen to this Article

    റാ​യ്പൂ​ർ:​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സി.​പി.​ഐ (മാ​വോ​യി​സ്റ്റ്). ഇ​ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും സേ​നാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു ​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ് വ​ന്ന​ത്. മാ​വോ​യി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വ​ക്താ​വ് അ​ഭ​യി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടു​പേ​ജു​ള്ള പ്ര​സ്‍താ​വ​ന വ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​​ലെ തീ​യ​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 ആ​ണ്.

    ബ​സ്ത​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​സ​വ​രാ​ജു എ​ന്ന ന​മ്പാ​ല കേ​ശ​വ​റാ​വു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റം.

