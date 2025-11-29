Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:51 PM IST

    മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് വികാസ് നാഗ്പൂരും അനുയായികളും കീഴടങ്ങി

    മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് വികാസ് നാഗ്പൂരും അനുയായികളും കീഴടങ്ങി
    മുംബൈ: നവജ്യോത്​, ആനന്ദ്​ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന മാവോവാദി നേതാവ്​ വികാസ്​ നാഗ്​പുരെ 10 പേർക്കൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്​ചിറോളി പൊലീസിൽ ആയുധംവെച്ച്​ കീഴടങ്ങി. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്​, ഛത്തിസ്​ഗഢ്​ പ്രത്യേക മേഖല (എം.എം.സി) വക്താവാണ്​ വികാസ്​ നാഗ്​പുരെ.

    മുഴുവൻ അണികൾക്കും ഒപ്പം കീഴടങ്ങാൻ ജനുവരി ഒന്നുവരെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ ഒപ്പമുള്ളവർക്കൊപ്പം കീഴടങ്ങാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നെന്ന്​ ഗഡ്​ചിറോളി റേഞ്ച്​ ഡി.ഐ.ജി അങ്കിത്​ ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

    എം.എം.സി മേഖലയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനി രാംധറും അനുയായികളും ഉടൻ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്​, ഛത്തിസ്​ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട്​ നക്സൽ വിരുദ്ധ ഓപറേഷൻ നിർത്തിവെക്കാനും കീഴടങ്ങാൻ സമയവും ആവശ്യപ്പെട്ട്​ വികാസ്​ നാഗ്​പുരെ പത്രക്കുറിപ്പുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

    2021 ൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മിലിന്ദ്​ തെൽതുംബ്​ഡെയുമായി ചേർന്നായിരുന്നു വികാസ്​ നാഗ്​പുരെ എം.എം.സിയിൽ നക്സൽ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതെന്നും തെൽതുംബ്​ഡെയുടെ മരണത്തോടെ പ്രവർത്തനം ദുർബലമായെന്നും പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു.

