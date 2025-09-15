Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    15 Sept 2025 8:45 AM IST
    15 Sept 2025 8:45 AM IST

    ഝാർഖണ്ഡിൽ മാവോവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു

    മേ​ദി​നി ന​ഗ​ർ (ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്): പാ​ല​മു ജി​ല്ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ മാ​വോ​വാ​ദി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. മ​നാ​ട്ടു, ത​ർ​ഹാ​സി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ​ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തോ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. മാ​വോ​യി​സ്റ്റ് വി​മ​ത ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ത്രി​ദ്വീ​യ സ​മ്മേ​ള​ൻ ​പ്ര​സ്തു​തി ക​മ്മി​റ്റി​യു​​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റെ​ന്ന് സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ഖ്ദേ​വ് യാ​ദ​വാ​ണ് മ​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ല​ക്ക് വി​ല​യി​ട്ട മാ​വോ​വാ​ദി നേ​താ​വാ​ണ് മു​ഖ്ദേ​വ്. ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​ന് ര​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ കൊ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    Jharkhand maoist killed forest area Palamu
