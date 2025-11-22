Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ...
    India
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 5:18 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 5:18 PM IST

    മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഹിഡ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏറ്റുമുട്ടലില​ല്ല; പൊലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഹിഡ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏറ്റുമുട്ടലില​ല്ല; പൊലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    റായ്പൂർ: പ്രമുഖ മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ മാദ്‍വി ഹിഡ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില​ല്ലെന്നും പൊലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ട്രൈബൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോണി ​സോരിയും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുള്ള സാമൂഹിക സംഘടനകളും ആരോപിച്ചു.

    ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വച്ചാണ് ഹിഡ്മ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അവിടത്തെ പൊലീസാണ് ഇദ്ദേഹം പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഈ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

    എന്നാൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. ഹിഡ്മക്ക് വീരപരിവേഷം നൽകാൻ സംഘടനകൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

    സി.പി.ഐ (എം.എൽ) സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ദണ്ഡകാരണ്യ സ്​പെഷൽ സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു ​കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിഡ്മ.

    നവംബർ 18 നാണ് ഇദ്ദേഹവും ഭാര്യയും കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഒപ്പം നാല് മാവോയിസ്റ്റുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആന്ധ്രയി​​​ലെ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു ജില്ലയിൽപെട്ട മരദുമില്ലി വനത്തിൽവച്ചാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പൊലീസിന്റെ തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ ഇവർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരു​ന്നെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് സോണി ​സോരി ആരോപിക്കുന്നു.

    കാരണം അഞ്ചു​പേർ മാത്രമായി ഇവർ സഞ്ചരിക്കാറില്ല. ഇവർ വെടിവെ​ച്ചെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയില്ലായിരുന്നോ. എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ശരിക്കുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരു​ന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും പരി​ക്കേൽക്കുമായിരുന്നു. ഹിഡ്മയെ പിടികൂടിയ ശേഷം പൊലീസ് വെടി​വച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നെന്ന് സി.പി.ഐയുടെ മുൻ എം.എൽ.എ മനീഷ് കുഞ്ജം ആരോപിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:killedmavoist arrestChathisgrahPoliceEncounter
    News Summary - Maoist commander Hidma was not killed in an encounter; Activists say he was killed by police
    Similar News
    Next Story
    X