Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 11:19 PM IST

    'മാർച്ച് 31നകം മാവോവാദം തുടച്ചുനീക്കും'; ആവർത്തിച്ച് അമിത് ഷാ

    amit shah
    അമിത് ഷാ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ർ​ച്ച് 31ന​കം രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​വോ​വാ​ദം തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ. 87ാ​മ​ത് സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ വം​ശീ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളെ​യും കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ൽ സേ​ന​ക്കെ​തി​രെ ക​ല്ലെ​റി​യ​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​യും അ​മി​ത് ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ്-​തെ​ല​ങ്കാ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ക​രേ​ഗു​ട്ട കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ 21 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ലാ​ക്ക് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ദൗ​ത്യ​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 370ലെ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ൽ ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട​പോ​ലും വെ​ടി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​കി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നു​ത​ന്നെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​സം പൊ​ലീ​സ് പ​ത്താം ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പു​തി​യ കാ​മ്പ​സ് ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:Amit ShahMaoism
