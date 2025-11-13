Begin typing your search above and press return to search.
    പുണെയിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറി മറ്റുവാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് തീപിടിത്തം; എട്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    പുണെയിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറി മറ്റുവാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് തീപിടിത്തം; എട്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
    അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ടെയ്നർ ലോറിക്ക് തീപിടിച്ചപ്പോൾ

    മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ എട്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പൂണെ-ബംഗളൂരു ഹൈവേയില്‍ നിയന്ത്രണംവിട്ട കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറി മറ്റുവാഹനങ്ങളിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നാലെ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട മൂന്ന് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് തീപിടിക്കുകയുംചെയ്തു. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് തീപിടിച്ച രണ്ട് ലോറികള്‍ക്കിടയില്‍ കാര്‍ തകര്‍ന്ന് കിടക്കുന്നതിന്‍റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

    അപകടത്തില്‍ 15 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഹൈവേയില്‍ നവാലെ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. എങ്ങനെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പൂണെ-ബെംഗളൂരു ഹൈവേയില്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.

    News Summary - 8 Killed As Car Gets Sandwiched Between 2 Trucks In Pune
