Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമാപ്പു പറയാതെ...
    India
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:45 AM IST

    മാപ്പു പറയാതെ മണിപ്പൂരിലെ ‘മൻ കീ ബാത്ത്’

    മാപ്പു പറയാതെ മണിപ്പൂരിലെ ‘മൻ കീ ബാത്ത്’
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഏ​റെ വൈ​കി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ​വെ​റും ‘സ്റ്റോ​പ്പ് ഓ​വ​റാ’​യെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​നം. ക​ലാ​പ​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ക​ളോ​ടും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​രോ​ടും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മാ​പ്പു പ​റ​ഞ്ഞ​തു​മി​ല്ല. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രോ​ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണീ​ര് നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട മോ​ദി 7000 വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ലാ​പ​ബാ​ധി​ത​രെ അ​തി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​ക്ക് ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. പ​ക​രം അ​വ​രോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ച്ച​ശേ​ഷം മ​ണി​പ്പൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. 260 പേ​ർ മ​ണി​പ്പൂ​ർ ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഭ​ര​ണം നീ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെൻറി​ൽ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​ണി​പ്പൂ​രി​നെ വം​ശീ​യ​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ന​ട​ത്തി​യ ക​ളി​യു​ടെ പ​രി​ണി​ത​ഫ​ല​മാ​ണ് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ശ​മി​ക്കാ​ത്ത കു​കി​ക​ളും മെ​യ്തെ​യ്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷം എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ളും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ വം​ശീ​യ​മെ​ന്നോ വ​ർ​ഗീ​യ​മെ​ന്നോ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​ഷ​യം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കാ​ണാ​നാ​ണ് മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭ​ര​ണ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളെ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ത​മ്മി​ല​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ​ക്ഷം. ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി സാ​യു​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും ഇ​വ​രെ​ടു​ത്തു കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ത​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു മാ​പ്പ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​ണി​പ്പൂ​ർ ജ​ന​ത ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ന​ർ മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലോ​ക്സ​ഭ എം.​പി അ​ങ്കോം​ച ബി​മ​ൽ അ​കൊ​യ്ജം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ പൊ​റു​ത്തു കൊ​ടു​ക്കാ​നും എ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നും മ​ണി​പ്പൂ​ർ ജ​ന​ത ത​യാ​റാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​മേ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​ലാ​പം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി അ​കൊ​യ്ജം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. കേ​വ​ലം ‘സ്റ്റോ​പ്പ് ഓ​വ​ർ’ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മാ​ത്ര​മാ​ക്കി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി 28 മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ ചു​രു​ക്കി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു.

