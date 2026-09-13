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    മണിപ്പൂരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു; ഭർത്താവിനും കുഞ്ഞിനും പരിക്ക്

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    മണിപ്പൂരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു; ഭർത്താവിനും കുഞ്ഞിനും പരിക്ക്
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    ഇം​ഫാ​ൽ: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ ത​മ​ൻ​ഗ്ലോ​ങ്, നോ​നി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സാ​യു​ധ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രാ​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും കൈ​ക്കു​ഞ്ഞി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ത​മ​ൻ​ഗ്ലോ​ങ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലു​മ​ണി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സം​ഭ​വം. ടോ​ലെ​ൻ കു​ക്കി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ലിം​ഗ്ജം​ഗൈ സി​ങ്‌​സി​റ്റി​നെ​യാ​ണ് വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് സാ​യു​ധ​സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് സെ​യ്‌​നെ​യ് സി​ങ്‌​സി​റ്റി​നും കൈ​ക്കു​ഞ്ഞി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ​ത്തി വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സം​ഭ​വം ലോ​ങ്പി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ ജൂ​ലി ഗാ​ങ്‌​തെ എ​ന്ന സ്ത്രീ ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 1990ക​ളി​ൽ മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​ക്കി-​നാ​ഗ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കാ​നാ​യി കു​ക്കി സ​മൂ​ഹം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ‘സാ​ഹി​ത് നി’ ​അ​ഥ​വാ ‘ബ്ലാ​ക്ക് ഡേ’ ​ദി​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ.

    2023 മേ​യി​ൽ താ​ഴ്‌​വ​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച മെ​യ്‌​തെ​യ് വി​ഭാ​ഗ​വും മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വം​ശീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 306 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യും 49 പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യ​താ​യും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടോ​ലെ​ൻ കു​ക്കി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സം​ഭ​വം ഏ​റെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യും വേ​ദ​ന​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ബി​ജെ​പി നേ​താ​വും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​ൻ. ബി​രേ​ൻ സി​ങ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്കാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Manipur Violence: Two Women Shot Dead, Husband and Child Injured
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