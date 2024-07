മണിപ്പൂരിൽ എൻ.ആർ.സി നടപ്പാക്കണമെന്ന് മെയ്തേയ്, നാഗ സംഘടനകൾ; ഉറപ്പ് നൽകി ഗവർണർ

ഇംഫാൽ: നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുന്നതിനും തദ്ദേശീയരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ (എൻ.ആർ.സി) നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ മെയ്തേയ്, നാഗ സമുദായ സംഘടനകൾ ചൊവ്വാഴ്ച മണിപ്പൂർ ഗവർണർ അനുസൂയ യൂകെയെ കണ്ടു. കോഡിനേറ്റിങ് കമ്മിറ്റി ഫോർ മണിപ്പൂർ ഇൻറഗ്രിറ്റി (COCOMI) യുടെയും യുണൈറ്റഡ് നാഗാ കൗൺസിലിൻറെയും (UNC) നേതാക്കൾ സംയുക്തമായാണ് ഗവർണറെ കണ്ടതെന്ന് രാജ്ഭവൻ അധികൃതർ വാർത്താ കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

1951ലെ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനമാക്കി എൻ.ആർ.സി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കൊകോമി കോർഡിനേറ്റർ തോക്‌ചോം സോമോറെൻഡ്രോ, യു.എൻ.സി പ്രസിഡൻറ് എൻ.ജി. ലോറാ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത പ്രതിനിധി സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മണിപ്പൂരിലെ മെയ്തേയ് സമുദായത്തിന്റെ പരമോന്നത സംഘടനയാണ് കൊകോമി. സംസ്ഥാനത്തെ നാഗകളുടെ പ്രമുഖ സംഘടനയാണ് യു.എൻ.സി. സംസ്ഥാനത്ത് എൻ.ആർ.സി നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ ഇവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും രാജ്ഭവൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

