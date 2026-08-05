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    India
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 7:35 AM IST

    മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​തിയിൽ മം​ഗ​ളൂ​രു -ബം​ഗ​ളൂ​രു ​െട്ര​യി​ൻ സ​ർ​വിസ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു

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    മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​തിയിൽ മം​ഗ​ളൂ​രു -ബം​ഗ​ളൂ​രു ​െട്ര​യി​ൻ സ​ർ​വിസ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു
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    സ​കലേ​ശ്പു​ര​യി​ലെ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ റെ​യി​ൽ​പാ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കിയപ്പോൾ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച മം​ഗ​ളൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​തി അ​ക​ന്നി​ല്ല. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ റോ​ഡ്-​സ​ക​ലേ​ഷ്പു​ര ചു​രം സെ​ക്ഷ​നി​ലെ സി​രി​ബാ​ഗി​ലു​വി​നും യെ​ദ​കു​മാ​രി​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ട്രാ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് ചെ​ളി, പാ​റ​ക​ൾ, അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ റെ​യി​ൽ​വേ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​യ 16511 രാ​ത്രി 10.25ഓ​ടെ ക​ബ​ക്ക​പു​ത്തൂ​ർ റ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​ക് ലേ​ശ്പു​ര മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ കാ​ര​ണം സ​ർ​വീ​സ് നി​ല​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​പി​റ്റേ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലി​നാ​ണ് ഈ ​ട്ര​യി​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്ന​ത്.

    മ​ല​ബാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​വും ഈ ​ട്രെ​യി​നും യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ -കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (16512) എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വേ​ഗം കു​റ​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വൈ​കു​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ക്ര​മേ​ണ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു ഡി​വി​ഷ​ണ​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ദി​ത് മി​ത്ത​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ജ​യ​പു​ര-​മം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ്, കെ​എ​സ്ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​കാ​ർ​വാ​ർ പ​ഞ്ച​ഗം​ഗ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, എ​സ്എം​വി​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മു​ർ​ദേ​ശ്വ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ സ​ർ​വീ​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​ക​ലേ​ശ്പു​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യാ​ൽ പ​തി​വാ​ണ്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും തു​ട​രു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ ശാ​ശ്വ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​തി അ​ക​ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ട്ര​യി​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ബ​സു​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ലോ​ബി​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:Indian RailwaysTrain ServiceEarthquake PanicHeavy Rain
    News Summary - മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​തിയിൽ മം​ഗ​ളൂ​രു -ബം​ഗ​ളൂ​രു ​െട്ര​യി​ൻ സ​ർ​വിസ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു
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