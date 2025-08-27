Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകാട്ടുപന്നികളെ...
    India
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:32 AM IST

    കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലുന്നതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനേക ഗാന്ധിയുടെ തുറന്ന കത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മഴ കേരളത്തെ മുക്കിക്കൊല്ലും. ഉരുൾപൊട്ടൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവ്...’
    Maneka and wild boar
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: കാട്ടുപന്നികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനായി സർക്കാർ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാമ്പയിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും മൃഗാവകാശ പ്രവർത്തകയുമായ മനേക ഗാന്ധി. മോശം പദ്ധതിയാണിതെന്നും അഞ്ച് വർഷത്തിനകം ഇത് കേരളത്തിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും മനേക ഗാന്ധി പറയുന്നു. ‘കാർഷിക പുനരുജ്ജീവനം, മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണം’ എന്ന് പേരിട്ട ഒരു വർഷം നീളുന്ന പദ്ധതി ഞായറാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുള്ള തുറന്ന കത്തിലൂടെയാണ് മനേക ഗാന്ധി വിമർശനമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    താങ്കൾ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് തന്‍റെ വാദങ്ങൾ മനേക കത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

    കാട്ടുപന്നികൾ ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടുവകൾ കാട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന് ആടുകളെയും പശുക്കളെയും ആക്രമിക്കും, അതിനിടയിൽ മനുഷ്യരെയും ആക്രമിക്കും. ഇതോടെ നിങ്ങൾക്ക് അവയെയും കൊല്ലേണ്ടിവരും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപൂരിൽ ഇത് സംഭവിച്ചതാണ്. അവിടെ 200 കാട്ടുപന്നികളെ കൊന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ആ കാട്ടിലെ 64 കടുവകൾ പുറത്തുവന്നു. ഒടുവിൽ സർക്കാറിന് കടുവകൾക്കായി ഇരയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടിവന്നു. കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇതാണ് -മനേക പറയുന്നു.

    പല പഞ്ചായത്തുകളും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഷൂട്ടർമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചാലിയാർ പഞ്ചായത്ത് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവയ്ക്കാൻ 17 ഷൂട്ടർമാരെ നിയമിക്കുകയും വേട്ട ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഷൂട്ടർമാരിൽ പലരും പ്രൊഫഷണൽ വന്യജീവി വേട്ടക്കാരാണ്. പക്ഷികൾ, ഈനാംപേച്ചികൾ, ചെറിയ കാട്ടുപൂച്ചകൾ, തഹറുകൾ, മക്കാക്കുകൾ എന്നിവയെ വെടിവയ്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് അവരെ തടയാനാകില്ല, മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വന്യജീവികളും നഷ്ടപ്പെടും.

    കാട്ടിൽ വലിയ ഇലകളുള്ള ഒരു ഇനം ബ്രാക്കൻ ഉണ്ട്. ഇത് അടിക്കാടുകളെ മൂടുകയും സൂര്യപ്രകാശം വനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രാക്കൻ വേരുകളും ഇലകളും കഴിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു മൃഗം കാട്ടുപന്നി മാത്രമാണ്. കാട്ടുപന്നിയെ കാട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വനവും നഷ്ടപ്പെടും.

    കാട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മഴ കേരളത്തെ മുക്കിക്കൊല്ലും. മരങ്ങൾ കുറയുന്തോറും കേരളം ഉരുൾപൊട്ടൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നരാണ്: ആനകൾ, നായ്ക്കൾ, ചിലപ്പോൾ കാട്ടുപന്നി എന്നിവയെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ ജീവിവർഗവും മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കർഷകരുടെ പേരിൽ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തിരിച്ചടിയാകും. ദയവായി ഇത് ചെയ്യരുതെന്നും എല്ലാ കാട്ടുപന്നിയും ചത്തുകഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിനുണ്ടാകുന്ന വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഏറെക്കാലമെടുക്കുമെന്നും കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Maneka Gandhiopen letterWild boarPinarayi Vijayan
    News Summary - Maneka Gandhi's open letter to Pinarayi Vijayan against the killing of wild boar
    Similar News
    Next Story
    X