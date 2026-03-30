Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസ്ത്രീകളുടെ...
    India
    Posted On
    date_range 30 March 2026 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 1:26 PM IST

    സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് മോഷ്ടാവ്: പ്രതിയെ തിരഞ്ഞ് കർണാടക പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ബെംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞകുറച്ച് ദിവസമായി അസാധാരണമായ ഒരുകേസിന്‍റെ പിന്നാലെ ഉറക്കമിളിക്കുകയാണ് കർണാക പൊലീസ്. കൊപ്പൽ ജില്ലയിലെ ഗംഗാവതി പട്ടണത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം മോഷ്ടിക്കാൻ നടക്കുന്ന പ്രതിയാണ് നാട്ടുകാരെയും പൊലീസിനെയും വട്ടംകറക്കുന്നത്. പരാതി വ്യാപകമായതോടെ പ്രതിക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗംഗാവതി ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. പ്രതി അടിവസ്ത്രങ്ങൽ മേഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി.

    അജ്ഞാതൻ രാത്രിയിൽ വീടുകളുടെ മതിലുകൾ ചാടിക്കടന്ന് സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. നഗരത്തിലെ പ്രധാന റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയായ സി.ബി.എസ് പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഈ വിചിത്ര സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

    കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താമസക്കാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചു. 'സൈക്കോ'യാണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് സ്ത്രീകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആശങ്കയും വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaCrime NewsPoliceWomansindianews
    News Summary - Man Steals Women's Innerwear In Karnataka Town, Police Launch Manhunt
    Similar News
    Next Story
    X