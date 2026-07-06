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    India
    Posted On
    date_range 6 July 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 10:41 AM IST

    ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നു; മുടി മാറ്റിവെക്കലും കാത് കുത്തലും വഴി രൂപം മാറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

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    ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നു; മുടി മാറ്റിവെക്കലും കാത് കുത്തലും വഴി രൂപം മാറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ
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    ഹരിയാന: ഗുരുഗ്രാം മനേസറിൽ തന്റെ 22കാരിയായ ഭാര്യയെ കാമുകിയുമായി ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്ന 25കാരനായ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാൾക്കൊപ്പം കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കാളിയായ 38കാരിയായ കാമുകിയും പിടിയിലായി. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ ഇവർ നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് നീങ്ങിയത്. ജൂൺ 30-ന് ഇവർ രഹസ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഋഷികേശിന് സമീപം വെച്ച് പൊലീസ് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ചയോടെ ഇരുവരെയും ഗുരുഗ്രാമിൽ എത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

    അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് പൊലീസ് പിടിയിലാകാതിരിക്കാൻ പ്രതിയായ ഭർത്താവ് വലിയൊരു തുക ചെലവഴിച്ച് ഋഷികേശിൽ വെച്ച് മുടി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായി. കൂടാതെ തന്റെ രൂപം മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മാറ്റാൻ ഇയാൾ രണ്ട് ചെവികളിലും കമ്മൽ ധരിച്ചു. പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇയാൾ നടത്തിയ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ കേസിനെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിരുന്നു. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി പ്രതികൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും, ഇതിന്റെ മറവിലാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ഈ സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഇവരുടെ വിവാഹത്തിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ മെയ് 22-ഓടെ യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് മാതാവ് പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പരാതിയെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യുവതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മനേസറിലെ വാടക വീട്ടിലെ ബാത്ത്റൂമിൽ വെടിയേറ്റ നിലയിലാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. മെയ് 21-ന് യുവാവ് ഭാര്യയെ ഈ വാടക വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും തുടർന്ന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു. കൃത്യത്തിന് ശേഷം വീട് പൂട്ടി ഇവർ നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നു. അഞ്ച് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്ന് ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് പി.ആർ.ഒ സന്ദീപ് തുരൻ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Crime NewscriminalinvestigationmurderedHusband arrested
    News Summary - Man kills wife with help of girlfriend
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