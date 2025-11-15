നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ ഉഡുപ്പി സ്വദേശിക്ക് അരക്കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു

നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ ഉഡുപ്പി സ്വദേശിക്ക് അരക്കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടുtext_fields
ഉഡുപ്പി: ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ചില വ്യാജ ടെലിഗ്രാം ട്രേഡിങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഇരയായ ഉദയ്കുമാറിനാണ് ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ അരക്കോടിയോളം രൂപ നഷ്ടമായത്. 51.48 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നത്.ഉദയ് കുമാർ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം, വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു. ജൂൺ 20 ന്, കുറഞ്ഞത് 5,000 രൂപ നിക്ഷേപത്തിൽ 30-50 ശതമാനം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
ഗ്രൂപ് അഡ്മിൻമാരുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് പരാതിക്കാരൻ മാസങ്ങളായി ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കിട്ട യൂസർ നെയിമിലേക്ക് പണം അയക്കുകയായിരുന്നു. ജൂൺ 20 നും ഒക്ടോബർ എട്ടിനുമിടയിൽ നും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 42,75,103 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പരാതിക്കാരൻ പിന്നീട് ട്രസ്റ്റഡ് വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്, കോയിൻബേസ് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നീ രണ്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടി ചേർന്നു.
അവിടെ, പ്രവീൺ കുമാറും ഏജന്റ് ബെർണാഡും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ കബളിപ്പിച്ച് അധിക പണം നിക്ഷേപിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു. ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിനും ഒക്ടോബർ 29 നും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം 6,92,000 രൂപ അയച്ചു, സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനും ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനുമിടയിൽ 1,81,500 രൂപയും അയച്ചു. പണം നിക്ഷേപം ആവർത്തിച്ചിട്ടും, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത റിട്ടേണുകളോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിച്ചതുമില്ല, പണം തിരികെ നൽകിയതുമില്ല.
വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉദയ് കുമാർ CEN പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66(c), 66(d) എന്നിവ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ (BNS) സെക്ഷൻ 318(4) പ്രകാരവും പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
