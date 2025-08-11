Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 4:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 4:26 PM IST

    കാറിന് മുകളിൽവച്ച് പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റകൊടുത്തയാൾ മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റിൽ; നിരാഹാരമനുഷ്ടിക്കുമെന്ന് ജയിന സന്യാസി

    കാറിന് മുകളിൽവച്ച് പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റകൊടുത്തയാൾ മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റിൽ; നിരാഹാരമനുഷ്ടിക്കുമെന്ന് ജയിന സന്യാസി
    കാറിന്മുകളിൽ വച്ച്പ്രവുകളെ തീറ്റുന്നു

    മുംബൈ: മുംബൈ ശിവാജി പാർക്കിൽ കാറിന് മുകളിൽവച്ച് പ്രവുകൾക്ക് തീറ്റകൊടുത്തയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവിടെ പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നിരോധിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ പല കോണിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്.

    ദാദർ കബൂത്തർ ഖാനയിൽ തന്റെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ ട്രേ വച്ച് അതിൽ ധാന്യം വിതറിയായിരുന്നു 51കാരനായ മഹേന്ദ്ര സങ്ലേച്ച പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തത്. എന്നാൽ ഇതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട പൊലീസ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തു. കാർ പിടിച്ചെടുത്ത പൊലീസ് ഇദ്ദേഹത്തോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം. വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങുകളോടെ സമീപവാസി കൊടുത്ത പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. സംഭവം സമീപവാസികൾ എതിർത്തപ്പോൾ ഇനിയും 12 കാറുകൾ കൂടി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഇയാൾ ഭീഷണി മുഴ​ക്കിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായസംഹിത സെക്ഷൻ 223, 270, 221 പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ജയിൻ വിഭാഗക്കാർ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിരുന്നു. അതേസമയം നിരോധനം നീക്കിയി​ല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ നിരാഹാരമനുഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഒരു ജയിന സന്യാസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

