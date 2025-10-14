Begin typing your search above and press return to search.
    India
    14 Oct 2025 7:06 PM IST
    14 Oct 2025 7:06 PM IST

    മകൻ തന്‍റെ മടിയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത് കണ്ട പിതാവ് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു

    ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് മകൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്
    ജമ്മു: രോഗിയായ മകൻ തന്‍റെ മടിയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത് കണ്ട പിതാവ് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ റംബാൻ ജില്ലയിലാണ് ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. ബനിഹാളിലെ തേഥാർ ഏരിയയിലെ 45കാരനായ ഷാബിർ അഹ്മദ് ഗാനിയയും മകൻ 14കാരനായ സാഹിൽ അഹ്മദുമാണ് മരിച്ചത്.

    രോഗിയായ സാഹിലിനെയുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു പിതാവ് ഷാബിർ അഹ്മദ്. വഴിമധ്യേ സാഹിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഷാബിറിന്‍റെ മടിയിലേക്കാണ് 14കാരനായ മകൻ കുഴഞ്ഞുവീണ്.

    മകൻ മരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ദുഃഖം താങ്ങാനാകാത്ത നിമിഷത്തിൽ ഷാബിറിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
    ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ബാനിഹാളിലെ സബ്-ജില്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

