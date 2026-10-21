വിവാഹമോചനത്തിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവ് കൊക്കയിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി; മുൻ ഭാര്യക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി അവസാന വിഡിയോ

വിവാഹമോചനത്തിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവ് കൊക്കയിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി; മുൻ ഭാര്യക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി അവസാന വിഡിയോtext_fields
ഗുവാഹത്തി: കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്ന് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്ന ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ യുവാവ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 1,700 അടി ഉയരമുള്ള കൊങ്കൺകഡ കൊക്കയിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. ഭാവ്നഗർ സ്വദേശിയും പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരനുമായ വിശ്വാസ്രാജ്സിങ് മയൂർസിങ് ഗോഹിൽ ആണ് ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്. ജീവനൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം 13 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഒരു വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ മുൻ ഭാര്യയും കുടുംബവുമാണ് ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിവിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ വിഡിയോയിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 8-നാണ് വിശ്വാസ്രാജ്സിങും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ എട്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ ബന്ധം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 12-ന് ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 9-ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ഹാജരാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർച്ചയായ നിയമപോരാട്ടങ്ങളും ദാമ്പത്യത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ബാക്കിയില്ലെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവനൊടുക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ തകർന്നുപോകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ മരവിപ്പിക്കുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം വിഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ പോലും ഭാര്യയും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഗാർഹിക പീഡനമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. യാതൊരു തെളിവുകളോ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളോ ഇല്ലാതെയാണ് പൊലീസ് ഇത്തരം എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മൂലമാണ് താൻ ഈ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹമോചന നടപടികൾക്കിടയിൽ സ്ത്രീധനമായി നൽകിയ സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെമാത്രമാണ് നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ കേസിൽ വലിച്ചിഴച്ചതായും ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഇന്നത്തെ തലമുറ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളെ ഭയത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ ഇത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ പ്രവണതകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അവസാനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അപകടമരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൊലീസ്, യുവാവ് പുറത്തുവിട്ട 13 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.