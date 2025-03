ലണ്ടൻ: ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധം. ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങളും വനിത ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന സംഭവത്തിലുമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. എന്നാൽ, 1990കളിൽ താൻ ആക്രമണത്തിനിരയായ ചിത്രം ഉയർത്തി മമത പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിട്ടു.

ലണ്ടനിലെ ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കെല്ലോഗ കോളജിലായിരുന്നു മമതയുടെ പ്രസംഗം. ഇതിനിടെ സദസ്സിൽനിന്ന് ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. തുടർന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, 1990കളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കെ താൻ വധശ്രമത്തിന് ഇരയായെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് തലയിൽ ബാൻഡേജുമായി കിടക്കുന്ന ചിത്രം മമത ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു.

VIDEO | West Bengal CM Mamata Banerjee's speech at Kellogg College, Oxford University in #London was disrupted briefly after a group of protesters raised slogans over the issues of Bengal post-poll violence and RG Kar College case.



