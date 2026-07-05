തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പ്; ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ വിമതരെ 'രാജ്യദ്രോഹികൾ' എന്ന് മമത

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പ്; ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ വിമതരെ 'രാജ്യദ്രോഹികൾ' എന്ന് മമതtext_fields
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ സംഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു. പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയുമായ ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യ ശനിയാഴ്ച തന്റെ എല്ലാ പാർട്ടി പദവികളിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു. പാർട്ടി ആസ്ഥാനം വിമതർ പിടിച്ചെടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ രാജി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
തന്റെ രാജി സംബന്ധിച്ച കത്തിൽ, ജൂൺ 3-ന് കാളീഘട്ടിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി. മമത ബാനർജിയുടെ വിശ്വസ്തയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചന്ദ്രിമയുടെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ വിമതരുടെ നീക്കങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് മമത ബാനർജി തന്നോട് സംസാരിച്ച രീതിയിൽ താൻ അതീവ ദുഃഖിതയാണെന്നും, താൻ പാർട്ടി ഭവൻ കൈമാറിയെന്ന മമതയുടെ ആരോപണം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും ചന്ദ്രിമ പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മമത ബാനർജി വളരെ രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. വിമത നേതാക്കൾ ബി.ജെ.പിയുമായി ചേർന്ന് പാർട്ടി പിളർത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈവിലൂടെ മമത ആരോപിച്ചു. തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നവർ 'രാജ്യദ്രോഹികളും' നന്ദികെട്ടവരുമാണെന്നും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്ന് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടട്ടെ എന്നും മമത വെല്ലുവിളിച്ചു. സുബ്രത ബക്ഷി അസുഖബാധിതനായിരിക്കുന്നതിനാൽ തൽക്കാലം പാർട്ടി അധ്യക്ഷയുടെ ചുമതല താൻ നേരിട്ട് വഹിക്കുമെന്നും മമത അറിയിച്ചു. കുനാൽ ഘോഷ്, മദൻ മിത്ര എന്നിവരെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിഭാഗം എം.എൽ.എമാരും (80-ൽ 58 പേർ) ഇപ്പോൾ വിമത പക്ഷത്താണ്. ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ വിമത വിഭാഗത്തെ നിയമസഭയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായി സ്പീക്കർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വിമതർ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിനായുള്ള അവകാശവാദവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ 'വാനിഷ് കുമാർ' എന്ന് പരിഹസിച്ച മമത, വ്യക്തികൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പാർട്ടി എന്ന സ്ഥാപനം ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിയുടെ സ്വർണ്ണ ഖനിയാണെന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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