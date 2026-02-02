Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:46 PM IST

    ‘ബംഗാളിൽ വോട്ടർമാരെ വെട്ടുന്നത് തടയണം’; മമത ബാനർജി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നീ​ക്കം ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നാണാവശ്യം
    ‘ബംഗാളിൽ വോട്ടർമാരെ വെട്ടുന്നത് തടയണം’; മമത ബാനർജി സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    സംസ്ഥാനത്തെ എസ്.ഐ.ആർ നടപടികളിലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറെ കാണാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നി​രി​ക്കേ പേ​രി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ​യ​ച്ച്, യോ​ഗ്യ​രാ​യ അ​നേ​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നീ​ക്കം ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പു​തു​ക്കി​യ നി​ല​വി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്.

    പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തോ​ടെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി മ​ര​വി​പ്പി​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും തി​ര​ക്കി​ട്ട് എ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി പ​രാ​തി പ​ര​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം കി​ട്ടാ​തെ അ​നേ​കം പേ​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്നും മ​മ​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പേ​രി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് വി​ളി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​ത്ത​രം പി​ശ​കു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ വെ​ച്ച് സ്വ​മേ​ധ​യാ തി​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫോം-7 വഴി ബി.ജെ.പി യു.പിയിൽ വോട്ടുവെട്ടുന്നു - അഖിലേഷ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ടു​പ​ട്ടി​ക ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഫോം 7 ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​​ശി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വോ​ട്ടു​വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​യു​ള്ള വി​ഡി​യോ താ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​മാ​യി പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ കാ​ണു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    മ​ര​ണം, ഇ​ര​ട്ടി​പ്പ് മു​ത​ലാ​യ വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​റി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണ് 1960ലെ ​വോ​ട്ട​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫോം-7. ​എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യ​റി​യി​ച്ച് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ത​ട​യാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ അ​തി​​ന്റെ ഗു​ണം ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​കു​മെ​ന്നും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

