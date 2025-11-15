Begin typing your search above and press return to search.
    ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാട്ടം തുടരും -മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

    Kharge,Democracy,Fight,Forces,Resistance,ഖാർഗെ, രാഹുൽഗാന്ധി,ജനാധിപത്യം.ബിഹാർ
    കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

    ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരായ പാർട്ടിയുടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പാർട്ടി വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വിശദമായ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഹാസഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ചവരോട് ഖാർഗെ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഫലത്തിന് ശേഷം ആരും നിരാശരാകരുതെന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

    ‘മഹാസഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ച ബിഹാറിലെ വോട്ടർമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഓരോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനോടും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനവും ബഹുമാനവും മഹത്വവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തി.’ ‘ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു തടസ്സവും വരുത്തില്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലകൊള്ളുന്നതിലൂടെ ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾ തുടരും. ഈ പോരാട്ടം നീണ്ടതാണ് - പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും സത്യത്തോടെയും ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ പോരാടും.’

    അതേസമയം, 61 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചിട്ടും പാർട്ടിക്ക് രണ്ടക്കത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ‘തുടക്കം മുതൽ അന്യായമായിരുന്നു’എന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 195-ലധികം സീറ്റുകൾ നേടി നാഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (എൻ‌ഡി‌എ) ചരിത്ര വിജയം നേടി.ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, എൻ‌ഡി‌എ 198 സീറ്റുകൾ നേടി, അതേസമയം ഗ്രാൻഡ് അലയൻസ് 33 സീറ്റുകൾ നേടി.

    ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 88 സീറ്റുകളുമായി ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായി ഉയർന്നുവന്നപ്പോൾ, ജനതാദൾ (യുനൈറ്റഡ്) 83 സീറ്റുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

