എസ്.ഐ.ആറും മണ്ഡല പുനർനിർണയവും; പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

എസ്.ഐ.ആറും മണ്ഡല പുനർനിർണയവും; പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ), നിർദ്ദിഷ്ട മണ്ഡല പുനർനിർണയം, വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്നീ നിർണായക വിഷയങ്ങളിലെ ആശങ്കകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേരിട്ട് ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. ഈ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താൻ ഇതിനകം രണ്ട് കത്തുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ബുധനാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 21) അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും ഖാർഗെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 16-ന് ഖാർഗെ കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അയച്ച കത്തിന്മേൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഖാർഗെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
'പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ'; ഖാർഗെയുടെ പ്രതികരണം
വോട്ടർപട്ടികയിലെ വെട്ടിനിരത്തലുകളും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഗൗരവമായി ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി:
"പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയ വരുത്തിവെച്ച ആഘാതങ്ങളും, നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും, വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളും നാളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദമായി സംസാരിക്കും. വനിതാ സംവരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാത്തതെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും."
— മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിനെതിരെ കിരൺ റിജിജു; 'ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നു'
അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് അയച്ച കത്ത് 'എക്സി'ൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കോൺഗ്രസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. നിർദ്ദിഷ്ട ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ചിലും ഏപ്രിലിലും കോൺഗ്രസിന്റെ സഹകരണം സർക്കാർ രേഖാമൂലം തേടിയിരുന്നുവെന്നും, ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിജിജു പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾക്കായി നിരവധി തവണ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് ഡി.എം.കെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, വൈ.എസ്.ആർ.സി.പി, എൻ.സി.പി, ശിവസേന (യു.ബി.ടി), എ.ഐ.എം.ഐ.എം, ബി.ജെ.ഡി തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി കേന്ദ്രം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി.
ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് വർഷകാല സമ്മേളനം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാർലമെന്റ് പ്രൊറോഗ് ചെയ്തില്ലെന്ന ആക്ഷേപം മന്ത്രി തള്ളി. 'പ്രൊറോഗ്' ചെയ്യുന്നതിന് ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേക സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുപ്രധാന നിയമനിർമാണങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ കോൺഗ്രസ് ക്രിയാത്മകമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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