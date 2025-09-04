Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    4 Sept 2025 12:17 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 12:22 PM IST

    'കർഷകർക്കുമേൽ നികുതി ചുമത്തുന്നത് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം'; ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കരണത്തെ വിമർശിച്ച് ഖാർഗെ

    Mallikarjun Kharge
    മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

    ന്യൂഡൽഹി: മോദി സർക്കാറിന്‍റെ ചരക്കുസേവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി) പരിഷ്കരണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. 'ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു നികുതി' എന്നത് 'ഒരു രാഷ്ട്രം ഒമ്പത് നികുതി' എന്നാക്കി സർക്കാർ മാറ്റിയെന്ന് ഖാർഗെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    'ജി.എസ്.ടി ലളിതവത്കരിക്കണമെന്ന് 10 വർഷം മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. 'ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു നികുതി' എന്നത് 'ഒരു രാഷ്ട്രം ഒമ്പത് നികുതി' എന്നാക്കി മോദി സർക്കാർ മാറ്റി. നികുതി ഘടനയെ 0%, 5%, 12%, 18%, 28% എന്നും 0.25%, 1.5%, 3%, 6% എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക നിരക്കായും മാറ്റി -ഖാർഗെ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    2019ലെയും 2024ലെയും പ്രകടനപട്ടികയിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ലളിതവും യുക്തിസഹവുമായ നികുതി സംവിധാനം നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എം.എസ്.എം.ഇകളെയും ചെറുകിട വ്യാപാരങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഘടന ലളിതവത്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    2005 ഫെബ്രുവരി 28ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകിയ യു.പി.എം സർക്കാർ ജി.എസ്.ടി ലോക്സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2011ൽ അന്നത്തെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി ജി.എസ്.ടി ബിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ബി.ജെ.പി എതിർത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മോദിയും ജി.എസ്.ടിയെ എതിർത്തു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ജി.എസ്.ടി ആഘോഷിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സർക്കാർ, സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്നത് നേട്ടമായി കാണുന്നു.

    ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കർഷകർക്ക് മേൽ ജി.എസ്.ടി ചുമത്തുന്നത്. കാർഷികമേഖലയിലെ 36 സാധനങ്ങൾക്കാണ് മോദി സർക്കാർ നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഖാർഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ച​​ര​​ക്കു​​സേ​​വ​​ന നി​​കു​​തി​യി​ൽ (ജി.​​എ​​സ്.​​ടി) സ​മ​ഗ്ര​മാ​റ്റ​ത്തി​നാണ് ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നൽകിയത്. 5%, 12%, 18%, 28% എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​ൽ 12, 28 ശ​ത​മാ​ന സ്ലാ​ബ് എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ് 5 %, 18% സ്ലാ​ബു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ക്കി. 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും 12 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റും. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​വു​ക​യും വി​പ​ണി​ക്ക് ഊ​ർ​ജ്ജം പ​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​റ്റ​മാ​ണ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ്മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ദ്യം, പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കോ​ള ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ധു​ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ സി​ൻ ഗു​ഡ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ത്തി 40 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കും. 2500 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ​രു​ത്തി മെ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി നി​കു​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​കു​തി കു​റ​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ല കു​റ​യും.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ആ​രോ​ഗ്യ, ​ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന് നി​കു​തി​യി​ല്ല. 33 ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് നി​കു​തി​യി​ല്ല. 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പൂ​ജ്യം ആ​ക്കി​യ​ത്. പ​നീ​ർ, ച​പ്പാ​ത്തി, ക​ട​ല എ​ന്നി​വ​ക്ക് നി​കു​തി​യി​ല്ല. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് അ​ല്ലാ​ത്ത ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യും.

    1500 സി.​സി​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തും നാ​ല് മീ​റ്റ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ വീ​തി​യു​മു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ, ആം​ബു​ല​ൻ​സ്, മൂ​ന്നു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ടി.​വി, മോ​ണി​റ്റ​ർ, പ്രൊ​ജ​ക്ട​ർ, സെ​റ്റ്ടോ​പ് ബോ​ക്സ്, ഡി​ഷ് വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ന​ർ, കൂ​ള​ർ, മാ​ർ​ബി​ൾ, ഗ്രാ​നൈ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് ജി.​എ​സ്.​ടി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ലാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യം. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും വി​പ​ണി​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 80000 കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

