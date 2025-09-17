Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമ​ലേ​ഗാ​വ് സ്ഫോ​ട​നം:...
    India
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 11:27 PM IST

    മ​ലേ​ഗാ​വ് സ്ഫോ​ട​നം: അ​പ്പീ​ലി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ലേ​ഗാ​വ് സ്ഫോ​ട​നം: അ​പ്പീ​ലി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി
    cancel

    മും​​ബൈ: 2008ലെ ​​മ​​ലേ​​ഗാ​​വ് സ്‌​​ഫോ​​ട​​ന​​ക്കേ​​സി​​ലെ ഏ​​ഴ് പ്ര​​തി​​ക​​ളെ വെ​​റു​​തെ വി​​ട്ട​​തി​​നെ​​തി​​രെ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച അ​​പ്പീ​​ലി​​ൽ വാ​​ദം കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ബോം​​ബെ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി വ്യാ​​ഴാ​​ഴ്ച​​ത്തേ​​ക്ക് മാ​​റ്റി​െ​​വ​​ച്ചു. കേ​​സി​​ൽ കു​​റ്റ​​മു​​ക്ത​​രാ​​ക്കി​​യ ഏ​​ഴ് പ്ര​​തി​​ക​​ളി​​ൽ മു​​ൻ ബി.​​ജെ.​​പി എം.​​പി പ്ര​​ജ്ഞാ​​സി​​ങ് താ​​ക്കൂ​​ർ, ലെ​​ഫ്റ്റ​​ന​​ന്റ് കേ​​ണ​​ൽ പ്ര​​സാ​​ദ് പു​​രോ​​ഹി​​ത് എ​​ന്നി​​വ​​രും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

    സ്‌​​ഫോ​​ട​​ന​​ക്കേ​​സി​​ൽ കു​​റ്റ​​മു​​ക്ത​​രാ​​ക്കി​​യ​​തി​​നെ​​തി​​രെ എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും അ​​പ്പീ​​ൽ ന​​ൽ​​കാ​​നു​​ള്ള തു​​റ​​ന്ന ഗേ​​റ്റ​​ല്ല കോ​​ട​​തി​​യെ​​ന്ന് ചൊ​​വ്വാ​​ഴ്ച ഹൈ​​കോ​​ട​​തി പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. വി​​ചാ​​ര​​ണ​​യി​​ൽ ഇ​​ര​​ക​​ളു​​ടെ കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളാ​​യി വി​​സ്ത​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടോ എ​​ന്ന് ആ​​രാ​​യു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

    അ​​പ്പീ​​ൽ ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​രു​​ടെ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ ബു​​ധ​​നാ​​ഴ്ച വി​​ശ​​ദാം​​ശ​​ങ്ങ​​ള​​ട​​ങ്ങി​​യ ചാ​​ർ​​ട്ട് സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും അ​​പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ശ്രീ ​​ച​​ന്ദ്ര​​ശേ​​ഖ​​ർ, ജ​​സ്റ്റി​​സ് ഗൗ​​തം അ​​ൻ​​ഖാ​​ദ് എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ട​​ങ്ങി​​യ ബെ​​ഞ്ച് പ​​റ​​ഞ്ഞു. സ്‌​​ഫോ​​ട​​ന​​ത്തി​​ൽ മ​​ക​​ൻ മ​​രി​​ച്ച നി​​സാ​​ർ അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് വി​​ചാ​​ര​​ണ​​യി​​ൽ സാ​​ക്ഷി​​യ​​ല്ലെ​​ന്ന് കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ ബെ​​ഞ്ചി​​നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, വി​​ചാ​​ര​​ണ വേ​​ള​​യി​​ൽ പ്രോ​​സി​​ക്യൂ​​ഷ​​നെ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കാ​​നും ഇ​​ട​​പെ​​ടാ​​നും പ്ര​​ത്യേ​​ക കോ​​ട​​തി അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കി​​യ​​താ​​യും അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ ബോ​​ധി​​പ്പി​​ച്ചു. ആ​​റ് അ​​പ്പീ​​ലു​​ക​​ളി​​ൽ ര​​ണ്ടു​​പേ​​രെ മാ​​ത്ര​​മേ പ്രോ​​സി​​ക്യൂ​​ഷ​​ൻ സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളാ​​യി വി​​സ്ത​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ളൂ​​വെ​​ന്ന് അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ചാ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ അ​​ങ്ങ​​നെ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്ന് ഹൈ​​കോ​​ട​​തി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. ചാ​​ർ​​ട്ട് ആ​​ശ​​യ​​ക്കു​​ഴ​​പ്പ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്നെ​​ന്നും ശ​​രി​​യാ​​യി പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും കോ​​ട​​തി അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:appealmalegaoan blastpostponehearing
    News Summary - Malegaon blast: Hearing of appeal postponed
    Similar News
    Next Story
    X