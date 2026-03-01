Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപാകിസ്താൻ...
    India
    Posted On
    date_range 1 March 2026 8:57 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 9:01 PM IST

    പാകിസ്താൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി മലയാളികൾ; ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിക്കാൻ ശ്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    പാകിസ്താൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി മലയാളികൾ; ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിക്കാൻ ശ്രമം
    cancel
    camera_alt

    jinnah international airport

    ഇസ് ലാമാബാദ്: കറാച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി മൂന്നു മലയാളികൾ. പാലക്കാട് കൊടുംമ്പ് സ്വദേശി കൃഷ്ണ ദാസ് നാഗലൂർ, ഭാര്യ ഡോ. രശ്മി മേനോന്‍, മകള്‍ സ്മൃതി മേനോന്‍ (3) എന്നിവരാണ് കുടുങ്ങിയത്.

    അസർബൈജാൻ തലസ്ഥാനമായ ബാക്കുവിൽ നിന്നും ഷാർജ വഴി കുവൈത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഇവർ. സംഘർഷ സാഹചര്യം മുൻ നിർത്തി വിമാനം പാത മാറ്റുക‍യും കറാച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കുകയുമായിരുന്നു.

    ഇവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇവരെ കൊളംബോ വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെ എട്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് കറാച്ചിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airportmalayaliPakistanIndia
    News Summary - Malayalis stranded at Pakistan airport; Efforts to bring them to India
    Similar News
    Next Story
    X