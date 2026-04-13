    India
    date_range 13 April 2026 11:19 PM IST
    date_range 13 April 2026 11:19 PM IST

    മലയാളി വിദ്യാർഥി കൊൽക്കത്തയിൽ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന്​ വീണ്​ മരിച്ച നിലയിൽ

    ജുവൻ ജോസ്

    കൊച്ചി: എറണാകുളം സ്വദേശിയായ നിയമ വിദ്യാർഥിയെ കൊൽക്കത്തയിൽ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന്​ വീണ്​ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ 33ാം ഡിവിഷനിൽ പാലാരിവട്ടം പഴശ്ശി ലൈനിൽ ജെബിൻ ജോസിന്‍റെ ഏക മകൻ ജുവൻ ജോസാണ്​ (19) മരിച്ചത്​. കൊൽക്കത്തയിലെ നാഷനൽ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി ഓഫ്​ ജൂറിഡിക്കൽ സയൻസസിലെ (എൻ.യു.ജെ.എസ്​) ഒന്നാം വർഷ എൽ.എൽ.ബി വിദ്യാർഥിയാണ്​. പ്ലസ്​ടു പാസായ ജുവൻ ക്ലാറ്റ്​ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി പ്രവേശനം കിട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന്​ ഏതാനും മാസം മുമ്പാണ്​ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്​ പോയത്​.

    എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിലേക്ക്​ വിളിക്കുന്ന ജുവൻ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴരക്കും വിളിച്ചിരുന്നതായും തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചരക്ക്​ കൂട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. രാവിലെ ആറരയോടെ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുകളിൽനിന്ന്​ വീണ്​ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ്​ വീട്ടുകാർക്ക്​ ലഭിച്ച വിവരം. പിതാവ്​ ജെബിനും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്​ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. പഠനത്തിലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ സാമർഥ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ജുവൻ, എൻ.യു.ജെ.എസിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷവാനായിരുന്നുവെന്ന്​ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. എൻ.യു.ജെ.എസ്​ കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു. ജസീനയയാണ്​ മാതാവ്​.

    Similar News
    Next Story
    X