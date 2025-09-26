Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:52 PM IST

    മേഘാലയ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    Dr. Shakeel P Ahammed
    ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് 

    Listen to this Article

    ക​ണ്ണൂ​ർ: മേ​ഘാ​ല​യ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ര​ക്കാ​ർ​ക​ണ്ടി സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ ​മാ​സം 30ന് ​ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ഫി​ലി​പ്പ് സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​യു​ന്ന ഒ​ഴി​വി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്ഥാ​ന​മേ​ൽ​ക്കും. ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും സി.​ആ​ർ.​എ​സി​ന്റെ​യും അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം റ​വ​ന്യൂ ബോ​ർ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഹോ​മി​യോ ഡോ​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് 1995ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് സ​ർ​വി​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. അ​സം-​മേ​ഘാ​ല​യ കേ​ഡ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ടി പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മോ​ധാ​വി​യാ​യും മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും മോ​സ്കോ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ത്തി​ല​പ്പ​ള്ളി വ​യ​ലി​ൽ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി​നി ആ​യി​ഷാ​ബി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. സ​ഫീ​റ ഷ​ക്കീ​ലാ​ണ് ഭാ​ര്യ. അ​യി​ഷ ഫ​ർ​ഹീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ, നേ​ഹ ന​സ്നീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ.

    Malayali IAS Officer Dr. Shakeel P. Ahammed appointed Meghalaya's next Chief Secretary
