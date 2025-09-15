Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    15 Sept 2025 10:48 PM IST
    15 Sept 2025 10:48 PM IST

    ബിഹാറിൽ 36,000 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് മോദി

    ബിഹാറിലെ പൂർണിയയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പം

    പട്ന: ബിഹാറിലെ പൂർണിയ ജില്ലയിൽ 36,000 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തുടക്കമിട്ടു. പൂർണിയ വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ ടെർമിനലും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    പൂർണിയ-കൊൽക്കത്ത റൂട്ടിലെ ആദ്യ വിമാനം അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സമ്രാട്ട് ചൗധരി, കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. ഭാഗൽപൂർ പിർപൈന്തിയിൽ 25,000 കോടിയുടെ താപ വൈദ്യുതി നിലയമാണ് മോദി തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതികളിലൊന്ന്.

    സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപമാണ് ഇത്. 2680 കോടിയുടെ കോസി-മേച്ചി അന്തർസംസ്ഥാന നദീ സംയോജന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിനും മോദി തറക്കല്ലിട്ടു. 4410 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച അരാരിയ-ഗൽഗാലിയ റെയിൽപാതയും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളെ ബീഡിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അപമാനിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത​െതന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവേ മോദി പറഞ്ഞു.

    ആസന്നമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികൾക്ക് ജനങ്ങൾ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസി​െന്റ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റ് പരാമർശിച്ചായിരുന്നു മോദിയുടെ വിമർശനം. ഈ പോസ്റ്റ് പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.

