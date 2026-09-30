മംഗളൂരു റിഫൈനറിയിൽ സ്ഫോടനം; സമീപമുള്ള വീടുകൾ കുലുങ്ങി, മംഗളൂരു നഗരത്തിൽ വരെ സ്ഫോടനശബ്ദം, ആളപായമില്ല

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Posted Ondate_range
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മംഗളൂരു റിഫൈനറിയിൽ സ്ഫോടനം; സമീപമുള്ള വീടുകൾ കുലുങ്ങി, മംഗളൂരു നഗരത്തിൽ വരെ സ്ഫോടനശബ്ദം, ആളപായമില്ലtext_fields
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News Summary - Major explosion at Mangalore Refinery, no casualties
മംഗളൂരു: മംഗളൂരു റിഫൈനറി ആൻഡ് പെട്രോകെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ (എംആർപിഎൽ) ബുധനാഴ്ച ഉച്ച 12.30 ഓടെ വൻ സ്ഫോടനം. ആളപായമില്ല. എംആർപിഎല്ലിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ സിഎസ്ടി പ്ലാന്റിലാണ് സ്ഫോടനം. സ്ഫോടനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തീപടർന്ന് കനത്ത പുക പ്രദേശമാകെ നിറഞ്ഞു.
സ്ഫോടന ആഘാതത്തിൽ ജോക്കട്ടെ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുള്ള വീടുകൾ കുലുങ്ങി. വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും ചില്ലുകൾ തകർന്നു. ആകാശത്ത് കനത്ത പുക ഉയർന്നു. സ്ഫോടനശബ്ദം മംഗളൂരു നഗരത്തിൽ വരെ കേട്ടു.
ന്യൂ മംഗളൂരു തുറമുഖം, കദ്രി, പാണ്ഡേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ എംആർപിഎല്ലിലേക്ക് കുതിച്ചു. സ്ഫോടന കാരണം അറിവായിട്ടില്ല.
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