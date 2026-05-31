'വൃത്തികെട്ട കാട്ടാളന്മാർ'; അഭിഷേക് ബാനർജിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തക ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് -മഹുവ മൊയ്ത്ര

'വൃത്തികെട്ട കാട്ടാളന്മാർ'; അഭിഷേക് ബാനർജിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തക ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ഞിയിട്ടുണ്ട് -മഹുവ മൊയ്ത്ര
കൊൽക്കത്ത: സോണാർപൂരിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) അഭിഷേക് ബാനർജി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മഹുവ മൊയ്ത്ര എം.പി. വൃത്തികെട്ട കാട്ടാളന്മാരുടെ പാർട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പിയെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. സുഷ്മിത ദത്ത എന്ന ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തക സോണാർപൂരിൽ അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുന്നത് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതായി മഹുവ ആരോപിച്ചു. സാധാരണക്കാർ ടി.എം.സിയെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബി.ജെ.പി നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മൊയ്ത്ര പറഞ്ഞു. "വൃത്തികെട്ട കാട്ടാള ബി.ജെ.പി - നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തുക. സാധാരണ ആളുകൾ ടി.എം.സിയെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല. ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സുഷ്മിത ദത്ത എന്ന ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തക അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുന്നത് ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബി.ജെ.പി ഗുണ്ടായിസം മത്സരം," മഹുവ എക്സിൽ എഴുതി.
ശനിയാഴ്ച സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ സോണാർപൂരിൽ ബാനർജി വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള അക്രമത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇഷ്ടികകൾ, കല്ലുകൾ, മുട്ടകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ആക്രമണം "ബി.ജെ.പി സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണ്" എന്നും തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതായി ബാനർജി ആരോപിച്ചു. സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും മതിയായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "അവർ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മുഴുവൻ സംഭവവും ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഹൈക്കോടതിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കും. ഗവർണറെയും ഇക്കാര്യം അറിയിക്കും. ഞാൻ തീർച്ചയായും കോടതിയെ സമീപിക്കും," ബാനർജി പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റു, "അവർ എന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് അടിച്ചു, എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തല രണ്ടായി പിളരുമായിരുന്നു." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.അതേസമയം അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ ആശുപത്രികൾ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു.
അഭിഷേകിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആശുപത്രികളെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്നും മമത ആരോപിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നൽകരുതെന്ന് പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചതായും മമത പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സോണാർപൂരിൽ ടി.എം.സി പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് എം.പി അഭിഷേക് ബാനർജിയെ അക്രമി സംഘം മർദ്ദിച്ചത്
