Madhyamam
    India
    Posted On
    16 Jan 2026 6:30 PM IST
    Updated On
    16 Jan 2026 6:30 PM IST

    മും​ബൈ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പിൽ മ​ഹാ​യു​തി​ക്ക് വൻ ജയം

    ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​റ്റ​യ​ക്ക​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി
    മും​ബൈ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പിൽ മ​ഹാ​യു​തി​ക്ക് വൻ ജയം
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബ്രി​ഹാ​ൻ ​മും​ബൈ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് മ​ഹാ​യു​തി സ​ഖ്യം. നി​ല​വി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 227 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 118 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും മ​ഹാ​യു​തി സ​ഖ്യ​മാ​ണ് മുന്നിൽ. 28 വർഷം ഉ​ദ്ദ​വ് താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ശി​വ​സേ​ന ഭ​രി​ച്ച കൊ​ർ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ് ബി​.ജെ.​പി-​ശി​വ​സേ​ന (ഷി​ൻ​ഡെ) സ​ഖ്യം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    83 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശി​വ​സേ​ന-​യു​.ബി​.ടി എം​എ​ൻ​എ​സ്-​എ​ൻ​സി​പി എ​.സ്പി സ​ഖ്യത്തിന് ലീ​ഡ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​റ്റ​യ​ക്ക​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി. വെ​റും എ​ട്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    2017 ലാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ല്‍ ബി.​എം​.സി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് 2022ല്‍ ​ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ കോവി​ഡ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വൈ​കി.

