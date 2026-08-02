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    India
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 11:30 PM IST

    മഹാരാഷ്​ട്രയുടെ മതപരിവർത്തന നിയമം; കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന്​ പ്രകാശ്​ അംബേദ്​കർ

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    വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്​ എ​തി​രും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്​ നി​യ​മ​മെ​ന്ന്​ വിമർശനം
    മഹാരാഷ്​ട്രയുടെ മതപരിവർത്തന നിയമം; കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന്​ പ്രകാശ്​ അംബേദ്​കർ
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    മും​ബൈ: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​നി​യ​മം 2026ന്​ ​എ​തി​രെ മും​ബൈ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ശി​ൽ​പി ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്​​ക​റു​ടെ പേ​ര​മ​ക​നും വ​ഞ്ചി​ത്​ ബ​ഹു​ജ​ൻ അ​ഘാ​ഡി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ്​ അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മ​തം​മാ​റ്റം ത​ട​യാ​നാ​ണ്​ നി​യ​മ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വാ​ദം.

    വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്​ എ​തി​രും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്​ നി​യ​മ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​കാ​ശ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ട​നെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​സ​ഭ​യും നി​യ​മ​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ലും ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ​ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​നി സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ വ​രും. പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം മ​തം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പേ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​ന്റെ അ​നു​മ​തി തേ​ട​ണം. മ​തം​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ര​ക്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം വ​രെ​യാ​ണ്​ ത​ട​വ്. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ മ​തം​മാ​റ്റു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​​ 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ്​ ല​ഭി​ക്കാം. നി​യ​മം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​സ്‍ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

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    TAGS:MaharashtraPrakash AmbedkarIndia News
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