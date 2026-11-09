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    എസ്​.ഐ.ആർ കരട്​ പട്ടിക: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 2.07 കോടി പേർ പുറത്ത്​

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    മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ നീ​ക്കം ​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്
    എസ്​.ഐ.ആർ കരട്​ പട്ടിക: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 2.07 കോടി പേർ പുറത്ത്​
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    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്​ ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2.07 കോ​ടി പേ​ർ​ പു​റ​ത്ത്. പു​റ​ത്താ​യ​വ​രി​ൽ 83 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം, ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി മ​ര​ണ​മ​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റ്​ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പു​റ​ത്താ​യ​വ​രാ​ണ്. ശൈ​ഖ്​ (7.54 ല​ക്ഷം), പാ​ട്ടീ​ൽ (4.84), ഖാ​ൻ (3.69), പ​വാ​ർ (2.75) തു​ട​ങ്ങി ജാ​തി, കു​ടും​ബ പേ​രു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ പു​റ​ത്താ​യ​വ​രി​ൽ ഏ​റെ​യു​മെ​ന്ന്​ മ​റാ​ത്തി പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 288ൽ 190 ​നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ പൊ​തു​ന​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ‘സ​ബ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ’ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്​ കൂ​റ്റ​ൻ വി​ജ​യം ന​ൽ​കി​യ 2024ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടി​ങ്​ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ദു​രൂ​ഹ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്പീ​ക്ക​ർ ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ രാ​ഹു​ൽ ന​ർ​വേ​ക്ക​ർ ജ​യി​ച്ച കൊ​ളാ​ബ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​കെ വോ​ട്ടു ചെ​യ്ത​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ (1.2 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം) പു​റ​ത്താ​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​റ​ത്താ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ വീ​ണ്ടും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്​ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യ​ല്ലെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - maharashtra SIR
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