Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ:...
    India
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 11:16 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ട് കോടിയിലേറെ പേർ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/sir
    cancel

    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പു​തു​ക്ക​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ 2.07 കോ​ടി​യി​ലേ​​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പു​റ​ത്ത്. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം 9.78 കോ​ടി​യി​ൽ 2.07 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ (21.25 ശ​ത​മാ​നം) എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫോ​മു​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യും സം​ശ​യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വ് രോ​ഹി​ത് പ​വാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ക​ണ്ടു.

    പു​ണെ, നാ​സി​ക്, താ​നെ തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ആ​ശ​യാ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ, സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ, എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും രോ​ഹി​ത് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    2.07​കോ​ടി​യി​ൽ 34 ല​ക്ഷം പേ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും 76 ല​ക്ഷം പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്നും 77 ല​ക്ഷം പേ​ർ വീ​ടു​മാ​റി പോ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് രോ​ഹി​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votersMaharashtravoter listSIR
    Similar News
    Next Story
    X