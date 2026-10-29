സ്വന്തം കോട്ടയിൽ നാണംകെട്ട് ബിജെപി; പവാറിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ വീണ് മഹായുതി; പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയത് സ്വന്തം സഖ്യകക്ഷിയോ?text_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് (എം.എൽ.സി) നടന്ന നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ മഹായുതി സഖ്യത്തിന് കനത്ത പ്രഹരം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ മൂന്നിലും പ്രതിപക്ഷം വൻ വിജയം നേടിയതോടെ ഭരണമുന്നണിക്കുള്ളിൽ തുറന്ന പോര് തുടങ്ങി. ബി.ജെ.പിയും ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ നയിക്കുന്ന ശിവസേനയും പരസ്പരം പഴിചാരി രംഗത്തെത്തിയതോടെ മഹായുതിയിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾ മറനീക്കി പുറത്തുവന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ശരദ് പവാറിന്റെ എൻ.സി.പി (എസ്.പി) രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റും നേടി. മഹായുതിയിൽ ബി.ജെ.പിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും ഓരോ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി എന്നിവരുടെ തട്ടകവും ആർ.എസ്.എസിന്റെ ആസ്ഥാനവുമായ നാഗ്പൂരിൽ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടത് ഭരണപക്ഷത്തിന് വൻ ആഘാതമായി.
നാഗ്പൂരിലെ കോട്ടയിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് അട്ടിമറി തോൽവി
ബി.ജെ.പിയുടെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും ശക്തികേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നാഗ്പൂർ ബിരുദധാരികളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി സുധാകർ കോഹ്ലെയെ കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.സി അഭിജിത് വഞ്ചാരി അട്ടിമറിച്ചു. രണ്ടാം മുൻഗണനാ വോട്ടുകളുടെ ബലത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചരിത്രവിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആർ.എസ്.എസ് ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ബി.ജെ.പിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായി പാളിയെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ പരാജയമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലം ഇങ്ങനെ:
- ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ: മഹായുതി സ്ഥാനാർത്ഥിയും അജിത് പവാർ പക്ഷത്തെ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.സിയുമായ സതീഷ് ചവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശരദ് പവാർ പക്ഷത്തെ (എൻ.സി.പി എസ്.പി) ഡോ. പ്രതാപ്സിങ് പാട്ടീൽ വിജയിച്ചു.
- പൂനെ ടീച്ചേഴ്സ്: ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി കൗസ്തുഭ് ഗവാഡെ വിജയിച്ചെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു.
ശരദ് പവാറിന്റെ എൻ.സി.പി വിഭാഗം രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറി.
'ഞങ്ങൾ ബി.ജെ.പിയുടെ അടിമകളല്ല': മുന്നണിയിൽ പരസ്യപ്പോര്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ബി.ജെ.പി വക്താക്കൾ ശിവസേനയ്ക്കെതിരെ പരസ്യ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. സഖ്യകക്ഷികൾ പരസ്പരം ചതിക്കാതെ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും മഹായുതിക്ക് വിജയിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് നവനാഥ് ബാൻ ആരോപിച്ചു. കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഈ കനത്ത പരാജയം മുന്നണി ഗൗരവമായി ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് കേശവ് ഉപാധ്യായ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ ഷിൻഡെ പക്ഷത്തെ ശിവസേന നേതാവ് അബ്ദുൾ സത്താർ ഔദ്യോഗിക മഹായുതി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ ശരദ് പവാർ പക്ഷത്തിന്റെ ഡോ. പ്രതാപ്സിങ് പാട്ടീലിനെ രഹസ്യമായി പിന്തുണച്ചതാണ് പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപിക്കുന്നു. പൂനെയിലും ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ ഷിൻഡെ വിഭാഗം വിമതനെ ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ബി.ജെ.പിയുടെ ധാർഷ്ട്യമാണ് പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് രവീന്ദ്ര ധാംഗേക്കർ തിരിച്ചടിച്ചു.
"ബി.ജെ.പിയുടെ ധാർഷ്ട്യവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതുമാണ് ഈ തോൽവിക്ക് കാരണം. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ശിവസേനയോടോ എൻ.സി.പിയോടോ ആലോചിക്കാൻ പോലും ബി.ജെ.പി തയ്യാറായില്ല. ഞങ്ങൾ ബി.ജെ.പിയുടെ അടിമകളല്ല, മറിച്ച് തുല്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള സഖ്യകക്ഷികളാണ്. പരസ്പര ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നണിക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയൂ."
— ധാംഗേക്കർ തുറന്നടിച്ചു.
മഹായുതി സർക്കാരിന്റെ അടിത്തറ ഇളകിയെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ തുടക്കമാണിതെന്നും ശിവസേന (യു.ബി.ടി) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പ്രതികരിച്ചു. ബി.ജെ.പിയുടെ വോട്ടർ അടിത്തറ ചോർന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നാഗ്പൂരിലെയും മറാത്താവാഡയിലെയും ജനവിധി.