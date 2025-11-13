Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 5:12 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 5:12 PM IST

    ലണ്ടനിലെ ചരിത്രസ്മാരകമായ 'ഇന്ത്യാ ഹൗസ്' മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങുന്നു; സ്വാതന്ത്ര്യദാഹികളായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ സ​ങ്കേതമായിരുന്നു

    ലണ്ടനിലെ ചരിത്രസ്മാരകമായ ‘ഇന്ത്യാ ഹൗസ്’ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങുന്നു; സ്വാതന്ത്ര്യദാഹികളായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ സ​ങ്കേതമായിരുന്നു
    മുംബൈ: ലണ്ടനിലെ ചരിത്രസ്മാരകമായ ‘ഇന്ത്യാ ഹൗസ്’ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങും. ഇതിനുള്ള തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു. 1905 ൽ ശ്യാംജി കൃഷ്ണവർമ സ്റ്റുഡന്റ്​ ഹോസ്റ്റലായി തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കെട്ടിടം.

    വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റിനെ കെട്ടിടം വാങ്ങാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയായ ബികാജി കാമ ഉൾപ്പെടെ അന്നത്തെ സ്വാത​ന്ത്ര്യദാഹികളായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥകിളുടെ സ​ങ്കേതംകൂടിയായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം.

    മഹാരാഷ്ട്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രസ്മാരകം വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. നാസിക്കിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിവിധ വകുപ്പിലെ ഉന്നതരുടെ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. ഇത് വാങ്ങുന്നതും സംരക്ഷിക്ക​ന്നതും സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പഠനം നടത്തും.

    നേരത്തെ നാഗ്പൂർ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ രഘുജി ബോൺസ്​ലെയുടെ വാൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു. വാൾ വീണ്ടെടുക്കാനായി ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യക്കാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഗവൺമെന്റ് ലേലത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്ത് 47.15 ലക്ഷം രൂപക്ക് വാൾ വാങ്ങിയത്. അതുപോലെ ഇന്ത്യാ ഹൗസും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

    കമ്മിറ്റി പഠിച്ചശേഷം റി​പ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് കൈമാറും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് നടപടികൾ കെക്കൊള്ളുക.

