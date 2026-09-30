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    എസ്​.ഐ.ആർ: രേഖകൾ വാട്​സ്​ആപ്പിലും സ്വീകരിക്കാമെന്ന്​ മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷൻ

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    എസ്​.ഐ.ആർ: രേഖകൾ വാട്​സ്​ആപ്പിലും സ്വീകരിക്കാമെന്ന്​ മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷൻ
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    മും​ബൈ: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​ വ​ഴി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​യ​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ചൊ​ക്ക​ലി​ങ്കം. പി​ന്നീ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ൽ​ക​ണ്ട്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും​ ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നി​ടെ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്ക​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​യും അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി അ​ടു​ത്ത 12 വ​രെ നീ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ അ​പാ​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കും വി​ധം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്റെ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​സ്.​ ചൊ​ക്ക​ലി​ങ്കം കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഈ​യി​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ 2.06 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ പു​റ​ത്താ​യ​ത്.

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    News Summary - Maharashtra Election Commission: Documents Can Be Submitted via WhatsApp
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